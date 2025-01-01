Vali Eldivan'dan Yılbaşı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Eldivan'dan Yılbaşı Ziyareti

Vali Eldivan\'dan Yılbaşı Ziyareti

Bayburt Valisi Eldivan, yılbaşı akşamı güvenlik ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

01.01.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yılbaşı akşamı görevi başında olan güvenlik güçlerine ve sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu. Yeni yıla ailelerinden ayrı giren kamu çalışanlarını yalnız bırakmayan Vali Eldivan, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerine, hastalara koşan sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar dileyerek, çalışanların yeni yılını kutladı.

Kentin farklı yerlerindeki polis uygulama noktalarında nöbet tutan, yol uygulaması gerçekleştiren güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Eldivan, kendisini karşılayan polislerin yeni yılını kutlayarak, asayiş ve güvenliği sağlayan ekiplere teşekkür etti.

Görevli personelle sohbet eden Vali Eldivan, Bayburt'un huzurlu ve güvenli bir il olduğunu ancak yine de jandarmanın, polisin tedbiri elden bırakmadıklarını vurguladı. Vali Eldivan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi(GAMER) ziyaretinde telsiz aracılığıyla il merkezi ve ilçelerde görev yapan tüm polislerin yeni yılını kutladı, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Jandarma uygulama noktasını da ziyaret eden Eldivan, buradaki askeri personelle bir süre sohbet etti, ailelerine selamlarını gönderdi.

Eldivan, yılbaşında Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servisi ile İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi. Burada da sağlık çalışanlarıyla vakit geçiren Vali Eldivan, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına hareket etti. Buradaki ziyaretini tamamlayan Vali Eldivan, son olarak İl Emniyet Müdürlüğü personeline ziyaret gerçekleştirdi. Polislerin hal hatırını soran Vali Eldivan, yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bayburt'un 2025 yılına olaysız bir şekilde girdiğini aktaran Vali Eldivan, "2024 yılının son saatlerinde, Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi bizler de Bayburt'ta arkadaşlarımızla beraber sahada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Emniyet güçlerimizi, jandarma güçlerimizi, sağlık personelimizi ziyaret edip, hastanemizi, kontrol noktalarımızı gezerek bütün çalışan kardeşlerimizin hem yeni yılını kutladık, hem de görevleri başında olmaları nedeniyle hal hatırlarını sorduk. Bayburt, yeni yıla sakin bir şekilde girdi. Herhangi bir olay, vukuat olmadı. Bizler de tüm görevli arkadaşlarımıza, nöbetçi arkadaşlarımıza ve sahadaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta Bayburtlu hemşehrilerimiz olmak üzere, bütün Türk milletinin, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 2025'in memleketimize, milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Vali Eldivan'ın yılbaşı ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı eşlik etti. Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Mustafa Eldivan, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, bayburt, Yılbaşı, Eldivan, Yerel, Yaşam, Polis, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Eldivan'dan Yılbaşı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:18:45. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Eldivan'dan Yılbaşı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.