Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

16.05.2022 14:17
Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretinde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a şehre kattığı değer ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretinde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a şehre kattığı değer ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Günaydın'ı Başkanlık girişinde karşılayan Başkan Büyükkılıç, fuaye alanında Büyükşehir'in ulu çınarları tarafından el emeği göz nuru hazırlanan 'Çınarların Elinden El Sanatları Sergisi'ni gezdirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 4 yıllık görev süresince şehre kattığı değer ve hizmetlerden dolayı Vali Günaydın'a teşekkür etti. Vali Günaydın da Kayseri'de Başkan Büyükkılıç ile görev süresi boyunca uyum içerisinde çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, Büyükkılıç'a hizmetleri için teşekkür edip, çalışmalarında başarılarının devamını temenni etti. - KAYSERİ

Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti
Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

YORUMLAR
500
Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor Başkan Büyükkılıç'tan Vali Günaydın onuruna veda yemeği Başkan Büyükkılıç'tan Vali Günaydın onuruna veda yemeği

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, cumhurbaşkanı, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement