Vali Hamza Aydoğdu, eli çatlayan minik kız ile sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Hamza Aydoğdu, eli çatlayan minik kız ile sohbet etti

Vali Hamza Aydoğdu, eli çatlayan minik kız ile sohbet etti

Erzincan'da Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılması uygulaması sırasında Vali Hamza Aydoğdu, kendisiyle tanışmak isteyen minik kızla sohbet etti. Minik kızın sevecenliği ve elinin çatladığını anlatması yüzleri tebessüm ettirdi. Vali Aydoğdu, küçük kızı il protokolü ile tanıştırdı.

04.07.2024 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hamza Aydoğdu, eli çatlayan minik kız ile sohbet etti, ikili arasında geçen diyalog yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Erzincan'da Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılması uygulaması ile birlikte caddede yürüyüş yapan Vali Hamza Aydoğdu'nun kendisiyle tanışmak isteyen minik kızla sohbeti yürekleri ısıttı.

Hamza Aydoğdu'yu görerek hızla yanına gelen minik kız Ankara'dan kendisiyle tanışmak için geldiğini söyledi. Minik kızın sözleri yüzlerde tebessüm oluştururken Vali Aydoğdu, sevecen kızın sözleri karşısında kendini çok mutlu hissettiğini ifade etti.

Sohbet sırasında küçük hayranının elini fark eden Aydoğdu, miniğe eline ne olduğunu sordu. Aydoğdu'nun aldığı yanıt bir kez daha yüzleri gülümsetti. Minik tüm sevecenliğiyle kuzeninin koltuktan elinin üzerine atladığını ve elinin çatladığını anlattı. Aydoğdu, "Baya güçlü bir kuzenin varmış." diyerek kuzeninin özür dileyip dilemediğini sordu. Küçük kızdan ise yanıt gecikmedi, "Yok, daha 6 yaşında" diyerek soruyu yanıtlayan minik kız, ortama neşe saçtı.

Gülümseten diyaloğun ardından Vali Aydoğdu küçük kızı il protokolü ile tanıştırdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Ordu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Hamza Aydoğdu, eli çatlayan minik kız ile sohbet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
08:12 Bir sigara grubuna 10 TL zam En ucuzu 67 lira oldu Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu
23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
08:17 Rüştü Onur Atilla’dan “Boşanmayı ben istemedim“ diyen eski eşine cevap gecikmedi Rüştü Onur Atilla'dan "Boşanmayı ben istemedim" diyen eski eşine cevap gecikmedi
07:52 Doğukan Güngör ’le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil
00:27 Provokatörler yine sahnede ’’Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı’’ dediler, gerçek bambaşka çıktı Provokatörler yine sahnede! ''Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı'' dediler, gerçek bambaşka çıktı
00:20 Daha inşaat aşamasındaydı Yangın Şırnak Bölge Hastanesi’ni küle çevirdi Daha inşaat aşamasındaydı! Yangın Şırnak Bölge Hastanesi'ni küle çevirdi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:38 İşte başvuru tarihleri Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi İşte başvuru tarihleri! Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 09:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Hamza Aydoğdu, eli çatlayan minik kız ile sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement