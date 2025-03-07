Vali Hatipoğlu Denetimlere Katıldı

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Elazığ Valisi Hatipoğlu, asayiş uygulamasına katıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde güvenlik, asayiş ve trafik denetimleri devam ederken, denetimlere Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş, güvenlik ve trafik denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede şehrin farklı noktalarında huzur ve güvenin sağlanması için ekipler devriye atarken kontrollere Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu' a katıldı. Devriye atan ekiplere kolaylık dileyen Vali Hatipoğlu, gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi aldı.