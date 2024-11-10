Vali Karakaya Köy Yollarını İnceledi

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Vali Karakaya yolları yapılan köylerde incelemelerde bulundu

BİTLİS - Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il özel idaresi tarafından yolları yapılan iki köyde incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya, Bitlis merkeze bağlı Delikli Taş ve Çeltikli köy yollarında yapılan sıcak asfalt ve parke çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerde bilgiler aldı. Vali Karakaya, ilk olarak Delik Taş köyünde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, köylülerle bir araya geldi. Buradan Çeltikli köyüne geçerek yapımı halen devam eden parke çalışmalarını inceleyen Karakaya, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgiler aldı.

Vali Karakaya, gazetecilere açıklamalar yaparak, "Vatandaşımız devletinden hizmet aldıkça daha da üst kalite yönünden beklenti oluşuyor. Gerek Bitlis İl Özel İdaremiz gerekse Köylere Hizmete Götürme Birliği olarak vatandaşımızın köylerine ulaşımı sağlayacak yolların kalitesini arttırmak için gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar çok güzel hizmetler yapılmış, bundan sonra da bu hizmetlere devam edeceğiz. Bugün Çeltikli grup yolumuzda ve Delikli Taş köyümüzdeki çalışmaları yerinde gördük. Öncelikle köylülerimize hayırlı olsun. Biz mümkün olduğunca kalıcı hizmet olması açısından sıcak asfaltı ve beton parkeyi önceliyoruz. Vatandaşlarımızın merkezden köylerine rahat gelip gidebilmesi bizim önceliklerimiz arasında. 2025 yılı sezonunun hazırlıklarına şimdiden başladık. Mevsim şartları el verdiği sürece hızlı bir giriş yapacağız. Vatandaşımız devletinden hizmet aldıkça daha da üst kalite yönünden beklenti oluşuyor. Bu bizim için aslında bir gurur vesilesidir. Vatandaşımız, devletine güveniyor ve daha kaliteli hizmet istiyor. Bizde elimizden geldiğince öncelik sırasına göre en fazla vatandaşımızın yaşadığı köylere öncelik tanıyarak bu hizmetleri yerine getireceğiz. Bugüne kadar gerek özel idaresi gerekse ilçelerde kaymakamlarımız en iyi çalışmaları zaten yapmışlar. Biz vatandaşlarımızın her daim hizmetlerin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz ve bu çerçevede yoğun bir çalışma içinde olacağız" dedi.

Vali Karakaya, yol incelemesinin ardından Çeltikli Jandarma Karakoluna da ziyarette bulundu.