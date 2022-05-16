Vali Kızılkaya düzenlenen hıdırellez programlarına katıldı - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya 4 köyde düzenlenen hıdrellez programlarına katıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Cumalıköy, Gökpınar, Kepirler köyü ve Gölpazarı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde düzenlenen hıdrellez şenliklerine katıldı. Vali Kemal Kızılkaya'ya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti.

Köylerde dualar eşliğinde kapakları açılan pilavlar vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlara pilavları bizzat dağıtan Vali Kemal Kızılkaya, "Maneviyatımızı güçlendiren birliğimize birlik katan hıdırellez coşkusunu dolu dolu hemşirelerimizle bir arada yaşadık" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Vali Kızılkaya gittiği köylerde pilav dağıtımının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - BİLECİK