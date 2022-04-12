Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle iftar yaptı - Son Dakika
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Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

12.04.2022 10:17
Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, huzurevi sakinleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, huzurevi sakinleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde toplumun değişik kesimleri ile iftarda buluşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte Bilecik Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Vali Kızılkaya eşi ile birlikte İftar programı öncesinde huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

Akşam ezanının okunması ile birlikte yemek duası yapılmasının ardından oruçlar açıldı. Oldukça samimi ve sıcak bir havada yenilen iftar yemeğinin ardından huzurevi sakinleri Ramazan ayında kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Kızılkaya'ya ve eşine teşekkür etti. - BİLECİK

Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

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Huzurevi, Bilecik, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle iftar yaptı - Son Dakika


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