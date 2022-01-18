Üye Girişi
Vali Mahmut Çuhadar'dan kitap kampanyasına destek - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar'dan kitap kampanyasına destek

18.01.2022 16:56
Vali Mahmut Çuhadar'dan kitap kampanyasına destek

Milli Eğitim Bakanlığınca okullardaki kütüphanelerde başlatılan 'Kütüphaneler kitap dolsun herkes okusun" projesi kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, evden getirdiği yaklaşık 100 kitapla kampanyaya destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullardaki kütüphanelerde başlatılan 'Kütüphaneler kitap dolsun herkes okusun" projesi kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, evden getirdiği yaklaşık 100 kitapla kampanyaya destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullardaki kütüphanelerin kitapla dolması amacıyla başlatılan ve kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan kampanyaya Adıyaman'dan da Vali Mahmut Çuhadar'dan destek geldi. Vali Mahmut Çuhadar, evinde bulunan yaklaşık 100 kitabı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi kütüphanesine bağışladı. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek evden getirdiği kitapları kütüphaneye bağışlayan Vali Mahmut Çuhadar, "Milli Eğitim Bakanlığımızca ülkemiz genelinde başlatılan kampanyaya Adıyamanlı hemşerilerimizden de destek bekliyoruz. Hemşerilerimizden ricam evlerinde okumadıkları kitapları bir okulumuzun kütüphanesine bağışlayarak çocuklarımızın hayatına dokunmalarıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yaşamını ilgilendiren her türlü proje ve kampanyaya tüm hemşerilerimizi destek vermeye davet ediyorum. Çünkü ülkemizin geleceğini okuyan ve araştıran bir nesil inşa edecektir. Okumayan araştırmayan bir gençliğin gelecekte büyük hedefler ve yüksek idealler taşıması mümkün değildir. İnşallah bu kampanya ile okullarımızın kütüphaneleri kitap dolar. Bu amaçla tüm Adıyamanlı hemşerilerimden bu kampanyaya destek olmaya, geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü desteği ve katkıyı sunmaya davet ediyorum" dedi.

Okul kütüphanesinde öğrencilerle de sohbet eden Vali Çuhadar, çocuklara bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Kitaplar insanın en iyi dostlarından birisidir. Bu nedenle siz sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize tavsiyem, bol bol kitap okuyarak dünyanızı ve ufkunuzu genişletmenizdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar'dan kitap kampanyasına destek

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Mahmut Çuhadar'dan kitap kampanyasına destek - Son Dakika


Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!         
16:57
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:03:54. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Mahmut Çuhadar'dan kitap kampanyasına destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement