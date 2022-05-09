Vali Memiş'ten anlamlı buluşma - Son Dakika
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Vali Memiş'ten anlamlı buluşma

09.05.2022 09:16
Vali Memiş'ten anlamlı buluşma

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anneler Günü münasebetiyle kentte bulunan şehit anneleri ve eşleri, koruyucu anneler ve özel çocuk sahibi olan annelerle bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anneler Günü münasebetiyle kentte bulunan şehit anneleri ve eşleri, koruyucu anneler ve özel çocuk sahibi olan annelerle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen yemek programında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan anneleri ağırlayan Vali Memiş, bir süre sohbet ederek, günlerini kutladı.

Vali Memiş, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Annelik çok önemli bir müessese, Peygamber efendimiz cennetin annelerin ayağı altında olduğunu belirtiyor. Her kadın anne olabilir ama anneliği hakkıyla yerine getirmek önemli. Çocuk büyütmek kolay değildir. Bu ülkeye, bu vatana hayırlı bir evlat yetiştirmenin çok kolay olmadığını düşünüyorum Bu noktada şehit anneleri eli öpülesi insanlar. Yine özel çocuk annesi olmak çok özel ve ayrıcalıklı. Devlet olarak sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız, sayın bakanlarımız sizler için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor. Özelikle şehit ailelerine ifade ediyorum ki şehitlerimiz 83 milyonunun evladı. Bu şehirde çok değerli annelerimiz var. Nene Hatun'u tanımayan yok. Bu duygularla tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Yemek programına katılan anneler ise Vali Memiş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurumda görevli idareci ve personelde hazır bulundu. - ERZURUM

Vali Memiş'ten anlamlı buluşma
Vali Memiş'ten anlamlı buluşma
Vali Memiş'ten anlamlı buluşma

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Vali Okay Memiş; 'Karşılıksız sevginin kaynağı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' Vali Okay Memiş; 'Karşılıksız sevginin kaynağı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' 'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı 'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı

Okay Memiş, Erzurum, Çocuk, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş'ten anlamlı buluşma - Son Dakika


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