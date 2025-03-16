Vali Mustafa Çiftçi, Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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Vali Mustafa Çiftçi, Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programına Katıldı

Vali Mustafa Çiftçi, Dünya Yetimler Günü\'nde İftar Programına Katıldı

Erzurum'da düzenlenen iftar programında Vali Mustafa Çiftçi, vakıfların toplumdaki önemini vurgulayarak, ihtiyacı olanlara destek olmanın önemine değindi. Programa valilik yetkilileri ve yerel yöneticiler de katıldı.

16.03.2025 11:29  Güncelleme: 11:31
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Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Ramazan ayının 15. günü vesilesiyle Dünya Yetimler Günü kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar yemeğinde yetimlerle yakından ilgilenen Vali Çiftçi, vakıfların toplumdaki önemine vurgu yaparak, vakıf kültürünün tarih boyunca ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu belirtti. Vali Çiftçi, konuşmasında şunları ifade etti: "Vakıflar, kadim medeniyetimizde kimsesizlerin kimsesi; yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağı olmuştur. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine destek, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Vakıflar, birlik ve beraberliği pekiştirir, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirir. Adaletin, hakkın ve insanca yaşamı temin edecek bir medeniyetin yeryüzüne hakim olmasına katkı sağlar."

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ve İl Müftüsü Dr. Rüstem Can da katıldı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Mustafa Çiftçi, Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Mustafa Çiftçi, Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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