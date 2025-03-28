Vali Ömer Toraman Gelibolu\'da İftar Programına Katıldı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Mevlevihane'sinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane de düzenlenen iftar programına katıldı. İftar önceki Vali Ömer Toraman, vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programına, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve vatandaşlar katıldı. Gelibolu Mevlevihane'sindeki iftarda dualar edildi. - ÇANAKKALE