Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Haziran Ayında Asayiş ve Güvenlik Konularını Değerlendirdi

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; Haziran ayında il genelinde asayiş ve güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun Valilik binasında düzenlediği basın toplantısına İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TCSG 86 Bot Komutanı Vekili Teğmen Recep Çalışkan da hazır bulundu. İl genelinde suç ve suçlularla mücadelede önemli adımlar atıldığını ve kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların huzurunun korunması için büyük çaba sarf edildiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, halkın desteğinin her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde yaşanan yoğunluklara dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin 151 ekip ve bin 75 personel ile mesai mefhumu gözetmeksizin gerekli tedbirleri aldığını belirtti. Hacıbektaşoğlu, "İlimizde 62 yaralanmalı kaza meydana gelmiş, 124 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızdan 1'i tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir" dedi.

Haziran ayı genel asayiş ve suçlarla mücadeleye yönelik operasyonları açıklayan Vali Hacıbektaşoğlu; Haziran ayında gerçekleştirilen bir terör operasyonunda bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Hacıbektaşoğlu; organize, kaçakçılık, narkotik ve aranan şahıslara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Terör Olaylarında 2024 Haziran ayında gerçekleştirilen 1 operasyonda 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Organize Suçlarla Mücadelede 2024 Haziran ayında gerçekleştirilen 1 operasyonda 8 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4'ü ise güvenlik güçlerinden salıverilmiştir. Kaçakçılık suçlarında 2024 Haziran ayında gerçekleştirilen 4 operasyonda, 11 şahıs gözaltına alınmış, 1'i tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 9 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda 14 litre alkollü içki, 6 adet eski eser, 1.277 sikke ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarında 2024 Haziran ayında gerçekleştirilen 56 operasyonda 38 şahıs gözaltına alınmış, 13'ü tutuklanmış, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 455 gram esrar, 5 gram eroin, 20 gram kokain, 1 kilo 580 gram bonzai, 272 gram metamfetamin, 496 adet ecstasy, 37 gram kenevir tohumu, 72 adet sentetik ecza, 81 adet kenevir kökü ele geçirilmiştir. 2024 Haziran ayında 223 bin 928 şahıs sorgulaması yapılmış, bu sayı 2023 Haziran ayına göre yüzde 103,77 oranında artmıştır. Denetimler sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 235 şahıs yakalanmıştır."

Vali Hacıbektaşoğlu; KADES ve Kadına El Kalkamaz eğitimleri kapsamında kayıtlı kişi sayısını yüzde 16 artarak 22 bin 926'ya ulaştığını duyurdu. Hacıbektaşoğlu, 641 olay meydana geldiğini; 514 önleyici tedbir kararı verildiğini açıkladı.

Hacıbektaşoğlu; siber suçlarla mücadelede bin 287 sosyal medya hesabının incelendiğini, terör iltisaklı 96 hesap tespit edildiğini ifade etti. 13 operasyonda 24 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

2024 Haziran ayında maden ocaklarına yönelik 117 denetim yapıldığını ifade eden Hacıbektaşoğlu; 2023 Haziran ayına kıyasla denetimlerin yüzde 14,71 arttığını ifade etti. Denetimler sonucunda ruhsatsız işletilen 27 ocağın kapatıldığını; 12 adli ve idari işlem yapılarak 25 ton kömürün ele geçirildiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu şöyle devam etti:

"2024 Haziran ayında kişilere karşı meydana gelen önemli suçlar arasında çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kişilerin huzur ve sükünunu bozma, kişilere hakaret, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme suçları olmak üzere toplam 514 olay gerçekleşmiş, bu olayların yüzde 97'si aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı meydana gelen suçlar arasında işyerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı, yağma (gasp), motosiklet hırsızlığı, dolandırıcılık olayları olmak üzere toplam 100 olay gerçekleşmiş, bu olayların %55'i aydınlatılmıştır. (Tahkikat süreçleri devam etmektedir.) 2024 Haziran ayı itibariyle ilimiz genelinde tescilli araç sayısı 185 bin 976 olurken bu sayı 2023 Haziran ayına göre yüzde 7 oranında artmıştır. Haziran ayı boyunca kontrol edilen araç/şahıs sayısı 94.082 olurken, bu sayı 2023 Haziran ayına kıyasla %52,34 oranında artmıştır. TCSG 86 Bot Komutanlığına bağlı sahil güvenlik güçlerimiz tarafından son bir ayda denizden 553 saat, karadan ise 515 saat faaliyet icra edilmiş, 2023 Haziran ayına kıyasla yüzde 156 oranında artış gerçekleşmiştir. Yapılan faaliyetlerde 43 balıkçı teknesi, 76 özel tekne, 3 gezi teknesi, 5 ticari gemi denetlenmiş, 745 şahıs sorgusu yapılmıştır. 2 arama kurtarma ve 1 tıbbi tahliye faaliyeti yürütülmüştür."

Zonguldak Havalimanı'nda son bir ayda 16 iç hat 40 dış hat olmak üzere toplamda 56 uçuş gerçekleştirildiğinin altını çizen Vali Hacıbektaşoğlu açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Zonguldak Havalimanı'nda son bir ayda iç hat 16, dış hat 40 olmak üzere toplamda 56 uçuş gerçekleşmiştir. Son bir ayda iç hatlardan toplam 3 bin 55, dış hatlardan ise toplam 11 bin 797 yolcu uçuş gerçekleştirmiştir. 2023 Haziran ayına kıyasla yolcu trafiğinde toplamda yüzde 2.26'lık bir artış olmuştur. Bayram tatili süresince iç hat 6, dış hat 14 olmak üzere toplamda 20 uçuş gerçekleşmiştir. Yolcu trafiğinde ise bayram süresince 5.323 yolcu uçuş gerçekleştirmiştir. Zonguldak Valiliği olarak ilimizde huzur ve güven ortamını sağlamak için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizler için en öncelikli konudur. Halkımızın desteğiyle, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Hep birlikte daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Zonguldak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." - ZONGULDAK