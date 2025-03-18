Vali Özkan, şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan'ın ev sahipliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin aileleri ve gazilerin onuruna iftar programı düzenlendi.

Vali Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin masalarını tek tek dolaşarak kendileriyle yakından ilgilendi. Programda konuşan Vali Özkan, "Sizin maneviyatınıza toplum olarak, millet olarak hepimizin ihtiyacı var. Bu memleketin bütün bireylerinin geleceğe güvenle bakmasının en büyük güvenceleri sizin taşımış olduğunuz bu ruhtur, bu iklimdir, bu atmosferdir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz" dedi.

Devletin bütün kurumlarının şehit ailelerinin ve gazilerin emrinde olduğunu ifade eden Vali Özkan, "Vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımıza ve onların ailelerine şükran ve minnet borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele, yalnızca geçmişin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bizler de her zaman, onların emanetine sahip çıkarak, bu kutsal değerleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA