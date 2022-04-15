Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor" - Son Dakika
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Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor"

15.04.2022 11:28
Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Bir otelde düzenlenen iftar programına Vali Su'nun yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, STK temsilcileri ve esnaf katıldı. İftar öncesi konuşan Vali Ali İhsan Su, esnaf odalarının her bir mensubunun Mersin'in ve Türkiye'nin daha da gelişmesi, kalkınması için gayret sarf ettiğini söyledi.Pandemi döneminde, devletin ve hükümetin esnafa gerekli destekleri vermeye devam ettiğini kaydeden Su, "Esnaf odalarımız bir seçim süreci yaşadı. Hem güven tazeleyen hem yeni seçilen tüm arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum. İnşallah yeni bir ruh yeni bir heyecanla çok güzel hizmetlere imza atacaksınız. Talat başkanımız başta olmak üzere tüm esnafımıza teşekkür ediyor, Ramazan ayınızı kutluyorum" dedi.

Programda Vali Su, esnafla sohbet de etti. - MERSİN

Vali Su: Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor

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Mersin, İftar, Esnaf, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Su: 'Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor' - Son Dakika


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