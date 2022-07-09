Vali Su vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Vali Su vatandaşlarla bayramlaştı

09.07.2022 15:55

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, resmi bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, resmi bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.

Diyarbakır Valiliği bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Dr. Fuat Günay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Ali İhsan Su, sabah bayram namazıyla beraber bayramı idrak etmeye başladıklarını söyledi. İmkanı olan vatandaşların kurbanlarını kestiklerini ifade eden Vali Su, "Cenab-ı Hakk hepimizin kesilen kurbanlarını kabul etsin. Kurbanın da dağıtımı hem kendimiz, hem aile efradımızla hem de konu komşumuzla hem de ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmasını da vatandaşlarımız yerine getiriyorlar. Güzel bir bayramı hep birlikte idrak ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayram'ını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'tan nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde bizleri ulaştırmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Hakk, birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmasın diliyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemizi, ilimizi, huzurumuzun devamını, tüm dünya insanlığının ve İslam aleminin huzuruna, barışına, esenliğine vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan diliyorum" dedi.

Vali Su, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleri ile sahneye çıkarak vatandaşlar ve kurum amirleriyle bayramlaştı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Su vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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