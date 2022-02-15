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Vali Tekbıyıkoğlu, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti - Son Dakika

Vali Tekbıyıkoğlu, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

15.02.2022 10:21
Vali Tekbıyıkoğlu, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerine atanan Bahşılı, Balışeyh, Çelebi ve Sulakyurt Kaymakam vekillerini makamında kabul etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerine atanan Bahşılı, Balışeyh, Çelebi ve Sulakyurt Kaymakam vekillerini makamında kabul etti.

Bahşılı Kaymakam Vekili Emre Yıldız, Balışeyh Kaymakam Vekili Sançar Batuhan Kurdu, Çelebi Kaymakam Vekili Murat Karataş ve Sulakyurt Kaymakam Vekili Kerem Tunçeri'yi makamında kabul eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kaymakam vekillerine yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundu. Mesleğin başında olan kaymakam vekilleri ile tecrübelerini paylaşan Vali Tekbıyıkoğlu, mesleğe dair tavsiyelerde bulundu. - KIRIKKALE

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Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale, Çelebi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Tekbıyıkoğlu, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti - Son Dakika
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