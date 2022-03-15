Vali Tekbıyıkoğlu: "Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Tekbıyıkoğlu: "Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı"

15.03.2022 17:15
Vali Tekbıyıkoğlu: "Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı"

"Kırıkkale-2053; Arama Konferansı" açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir savaşta bizim ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı.

"Kırıkkale-2053; Arama Konferansı" açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir savaşta bizim ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı. Savaşta etkin danışmanlık hizmeti verildi. Savaşın stratejisinde önemli etkilerimiz de oldu. Bu da günümüzdeki akıl dolu işlerinden bir tanesi" dedi.

Kırıkkale'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden güçlenmesi, mevcut imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konularak yeni oluşacak fırsatların değerlendirebilmesi amacıyla "Kırıkkale-2053; Arama Konferansı" düzenlendi. Kırıkkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, devletin ve memleketin bir terakkiye ulaşmasında akıl, gayret ve hızın büyük öneminin olduğunu söyledi.

Memleketin, bir devletin, bir milletin terakkiye ulaşması, ilerlemesi için bazı fonksiyonları karşılaması gerektiğini ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde akıl, gayret ve hız çok önemli. İnsanlar kendi jeopolitiklerine, kendi stratejilerine, kendi mazilerine, kendi topografyalarına, coğrafyalarına, madenlerine, kendi güç unsurlarına dayanarak burada akıl yolu ile işler yaparlar. Akıl çok önemli! Bununla ilgili tarihimizde birçok örnekler var; Hatay'ın kurtuluşu var. 1939 yılında anavatana katılıyor. Onun öncesinde Hatay'ın bir devlet olarak kendine münhasır bir devlet olarak kurulması hikayesi var. Tabi o zamanki nesil, büyük savaşlar görmüş. Balkan harbini, Rus harbini, 1'inci Cihan harbini görmüşler. Kurtuluş mücadelesini yapmışlar. Hangi milletin ne yapabileceğini biliyorlar. Akıl ve tecrübeyle hareket ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir savaşta bizim ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı. Savaşta etkin danışmanlık hizmeti verildi. Savaşın stratejisinde önemli etkilerimiz de oldu. Bu da günümüzdeki akıl dolu işlerinden bir tanesi."

Tekbıyıkoğlu, "Rektörlüğümüzün himayesinde gerçekleştirilen bu çalışmada ilimizin bütün güç unsurlarını buluşturan ortak akılla bir güzergah belirlemeye çalışan bir çalışma olacak. Çok kıymetli olarak görüyorum ben. 17 tane başlık belirlenmiş. Bu başlıkların hepsi birbirinden kıymetli. Savunma sanayiinden, teknolojiye kadar, beslenmeden, regresyona kadar şehirleşmeye kadar hemen hemen bütün başlıklar belirlenmiş. Bir de bu terakkiyi sağlarken bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Kendi kimliğimizi de taşımamız lazım. Eğer gelecek yüz yıla hazırlanıyorsak biz, biz olarak gitmeliyiz. Yapacağımız çalışmanın, yapacağımız arama konferansının bugün sabahtan akşama kadar cereyan edecek toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu: Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı
Vali Tekbıyıkoğlu: Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı
Vali Tekbıyıkoğlu: Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı
Vali Tekbıyıkoğlu: Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı

YORUMLAR
500
Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF 2022'nin kapanış basın toplantısında konuştu: (3) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF 2022'nin kapanış basın toplantısında konuştu: (3)

Kırıkkale Üniversitesi, Ermenistan, Azerbaycan, Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu: 'Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı' - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:34:34. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Tekbıyıkoğlu: "Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement