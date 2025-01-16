Adıyaman Valisi Osman Varol, önümüzdeki hafta kutlanacak olan Dünya Gümrük Haftası dolayısıyla GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve kurum çalışanlarını kabul etti.
Gerçekleşen ziyarette GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Vali Osman Varol'a kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile Adıyaman'ın ihracat ve ithalat verileri hakkında rakamsal bilgiler sundu.
Varol, "Gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Haftasını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Vali Varol'dan Dünya Gümrük Haftası Ziyareti - Son Dakika
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