Vali Yavuz'dan ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi bağışçılarına teşekkür belgesi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yavuz'dan ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi bağışçılarına teşekkür belgesi

24.06.2022 18:29
Vali Yavuz'dan ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi bağışçılarına teşekkür belgesi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi çerçevesinde bağış yapan hayırseverlere belge takdim etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi çerçevesinde bağış yapan hayırseverlere belge takdim etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) ve Gönülden Gönüle projesine bağış yapan hayırseverlerle bir araya gelerek belge takdimi gerçekleştirdi. Kongre merkezinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, siyasi parti üyeleri, sanayiciler ve 63 hayırsever firma yöneticisi katıldı. Kocaeli'nin sürekli üreten bir şehir söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Şehrimiz hem ülkeye hem dünyaya değer katıyor. Üreten, geliştiren ihracat yapan, katma değer ortaya koyan, istihdam oluşturan bir şehir. Kocaeli nerdeyse bütün kalemlerde Türkiye'nin örnek bir şehri. Bu toplantı şehrimize manevi anlamda katkı sunan, hayır ve hasılatta elini taşın altına koyan bir vefa anlamında düzenlendi. Suç istatistikleri mukayese edildiği zaman örnek bir şehir. Suç istatistikleri mukayese edildiği zaman çok iyi durumdayız. 20 yıl önce evimizde telli telefonlar vardı. Şimdi 18 yaşındaki gençlere bunlar masal gibi geliyor. Son 20 yıl dünya inanılmaz gelişmeler yaşadı. Pandemi zamanında bile ülkemizde özellikle de şehrimizde üretim, sanayi durmadı. Tüm belediyelerimiz hiç durmadan halka hizmet ediyor" dedi.

"Bin 28 kilometre fiziki duvar örmüş durumdayız"

Konuşma yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Türk kültür medeniyetini bana tek kelimede anlatan deseler ben sevgi derim. Sevgi öylesine kuşatıcı bir kavram ki her şeyi kapsayan engin bir duygu. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra herkes imparatorluklarını tekrar kurdu. Bunu henüz başaramayan bir biz kaldık. Bunu başaramadığımız için de bizim coğrafyamız kan ve gözyaşıyla dolmaya devam ediyor. 'Bu ülkede hiç sınır yapılmadı' demek, o sınırları koruyan vatan evlatlarının hakkına girmektir. Bin 28 kilometre fiziki duvar örmüş durumdayız. Ama akın akın insanlar geliyor. Suriye ve Afganistan'ı biz parçalamadık" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra hayırseverlere belgeleri takdim edildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Vali Yavuz: 'Bana, 'Türk kültürünün medeniyetini tek kelimede anlat' deseler ben 'Sevgi' derim' Vali Yavuz: 'Bana, 'Türk kültürünün medeniyetini tek kelimede anlat' deseler ben 'Sevgi' derim' TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı
Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yavuz'dan ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi bağışçılarına teşekkür belgesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:39 Ümit Özdağ'dan "Acil Durum" çağrısı! Siyanür borularından birisi kırıldı, 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 00:54:03. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yavuz'dan ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi bağışçılarına teşekkür belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement