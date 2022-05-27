Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı

27.05.2022 15:59

Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı "Kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika" "Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor" Afyonkarahisar Kitap Fuarı ve bu yıl 4. kez kapılarını açtı Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı

"Kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika"

"Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor"

Afyonkarahisar Kitap Fuarı ve bu yıl 4. kez kapılarını açtı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, televizyon izleme oranının kitap okuma oranının çok üstünde olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izleniyor. Dünyada günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakika. Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşerken, kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika" dedi.

Afyonkarahisar Kitap Fuarı ve bu yıl 4. kez kapılarını açtı. Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri ile gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Vali Yiğitbaşı ile birlikte protokol üyeleri katıldı. Fuar bu yıl 200'e yakın yayınevi, 50 stantla ve 100'ü aşkın yazarın katılımı ile bu yıl bir kez daha kapılarını açtı. Açılış öncesi fuarda kurulan stantları gezen Vali Yiğitbaşı, öğrenci ve stanta görevlileri ile bir süre sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın, şehir merkezinde 1971 yılında yapılan yetişkin bölümü, çocuk bölümü, internet salonu, süreli yayınlar salonu ve Millet Kıraathanesinin yer aldığı bir kütüphaneye sahip olduğunu vurguladı. Kütüphanenin 31 bin 753 üye sayısı, 97 bin 532 kitap sayısı ile il merkezinde kitapseverlere hizmet verdiğini dile getiren Vali Yiğitbaşı, "Yine il geneline bakarsak 310 bin 329 kitap sayımız, 57 bin 572 üye sayımız mevcut" diye konuştu.

"Türkiye'de kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika"

Kitap okuma alışkanlığının Türkiye'de düşük olduğuna dikkat çeken ve bunu rakamlarla açıklayan Vali Yiğitbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2006, 2011 ve 2016 yıllarında Ali ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca gerçekleştirilen Türkiye Aile Yapısı Araştırması çerçevesinde elde edilen sonuçlara bakıldığında Türkiye'de hane halkı üyelerinin birlikte sıklıkla yaptıklarını belirttikleri faaliyet yüzde 40 ile televizyon seyretmektir. İkinci sırada ise yüzde 25 ile akraba ziyareti geliyor. Aile bireylerinin birlikte en az yaptıkları faaliyet ise sinema veya tiyatroya gitmektir. Kitap okuma ise bu sonuçlarda ne yazık ki ilk sıralarda yok. Araştırmaya göre Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşerken, kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika."

"Türkiye tüm dünyadan her gün 1,5 saatten daha fazla televizyon izliyor"

Yapılan bir diğer araştırmada ise Türkiye'de ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitabın 235'inci sırada yer aldığına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı, "Türkiye ve dünyada internette geçirilen süreleri kıyaslarsak, dünya ortalaması günlük 6 saat 54 dakika iken bu oran Türkiye'de 7 saat 57 dakikadır. Yine günlük sosyal medyada geçirilen sürede dünya ortalaması 2 saat 25 dakika iken bu süre ülkemizde 2 saat 57 dakikadır.

Türkiye'de günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izleniyor. Dünyada günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakika. Yani Türkiye tüm dünyadan her gün 1,5 saatten daha fazla televizyon izliyor. 'Türkiye'nin Okuma Alışkanlığı' isimli çalışmaya göre, Türkiye'de ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitap, 235'inci sırada yer alıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdalesi kesilirken, fuarın 10 gün açık olacağı kaydedildi.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı
Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı
Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı
Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarı açıldı Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarı açıldı
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Kitap, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Mervenur'u iple boğarak öldüren zanlıdan "tuhaf" savunma: İlişki deyince hemen üstünü çıkardı, tartışıp iple boğdum
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:37:19. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement