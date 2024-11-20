Valilerden Uşak Valisine Ziyaret

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Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı'nın Valiler Kararnamesi ile Uşak Valiliği görevine atanan Dr. Naci Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Musa Işın ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Dr. Naci Aktaş'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Görüşmede, bölgesel iş birliği ve ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Dr. Naci Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki valiye teşekkürlerini sundu. Bu anlamlı buluşma, bölgeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA