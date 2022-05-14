Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi - Son Dakika
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Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi

14.05.2022 00:57
Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi

Eskişehir Valiliği'nin bir süre önce aldığı ve çeşitli tartışmalara sebep olan açık alanlardaki etkinlik yasağına rağmen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) kampüsünde Kültür Festivali düzenlendi.

Eskişehir Valiliği'nin bir süre önce aldığı ve çeşitli tartışmalara sebep olan açık alanlardaki etkinlik yasağına rağmen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) kampüsünde Kültür Festivali düzenlendi.

Üniversitenin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Kampüs Geliştirme Ofisi tarafından ESTÜ Kültür Festivali düzenlendiği belirtildi. 10 Mayıs 2022 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu önünde düzenlenen festivale, Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk, Kampüs Geliştirme Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Türkan Nihan Sabırlı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ertuğrul Baki, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cengiz Kaçal ile öğretim üyeleri, üniversite mensupları ve öğrenciler katıldı. Üniversitedeki Rusya, Nijerya, Ürdün, İran, Endonezya, İspanya, Ukrayna, Filistin ve Yemen'den uluslararası öğrencilerin kültürlerinin ve Türk kültürünün tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, dünya mutfaklarını, danslarını, sokak oyunlarını ve müziklerini deneyimleme fırsatı buldu" denildi.

Bu arada bir yetkili, konuyla ilgili İHA muhabirinin 'Bu etkinlik Eskişehir Valiliği'nin yasağı çerçevesinde değil mi?' sorusuna karşılık "İlgili arkadaşlar vali yardımcısı ile görüşmüşler, halka açık olmadığı için mahzur olmadığı belirtilmiş" açıklamasında bulundu.

Yasak kararı sürüyor

Öte yandan Eskişehir Valiliği'nin aldığı kararda, ilgili kanun gereği, 19 Mayıs kutlamaları hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival gibi etkinliklerin 9-24 Mayıs tarihine kadar 15 gün süre ile yasaklandığı açıklanmıştı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir Halkevi'nin Etkinliklerin Yasaklanması Karşısında Açtığı İptal Davası Reddedildi Eskişehir Halkevi'nin Etkinliklerin Yasaklanması Karşısında Açtığı İptal Davası Reddedildi Valinin Yasak Kararına Rağmen Eskişehir Teknik Üniversitesi Kültür Festivali Yapıldı Valinin Yasak Kararına Rağmen Eskişehir Teknik Üniversitesi Kültür Festivali Yapıldı

Eskişehir, Rektör, Kampüs, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi - Son Dakika


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