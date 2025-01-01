Van'da 1 Ocak Doğumlu Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da 1 Ocak Doğumlu Yoğunluğu

Van\'da 1 Ocak Doğumlu Yoğunluğu

Van'da 1 Ocak'ta doğanların sayısı pastanelerde yoğun pasta siparişi artışı yarattı.

01.01.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 1 Ocak doğumlu vatandaşların sayısının fazla olması, kentteki pastanelerde yoğunluğa neden oldu.

Bölgede yaşayan binlerce kişinin nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak görünüyor. Özellikle 40-50 yaş aralığındaki vatandaşların birçoğunun geçmişte kayıt sistemlerindeki zorluklar nedeniyle doğum tarihlerinin bu tarihle kaydedildiği belirtiliyor. Nüfus kayıtlarında doğum tarihleri 1 Ocak olarak geçen binlerce kişi yeni yılın ilk gününde doğum günlerini kutlarken, pastaneler artan talebi karşılamak için tam kapasite çalıştı. Özellikle toplu doğum günü kutlamaları, kentte adeta bir gelenek haline geldi.

"Benim de doğum günüm 1 Ocak"

İHA muhabirine konuşan Pasta Şefi Ozan Emre Gündal, 1 Ocak'ta bölgede doğum günlerinin fazla olması nedeniyle yılbaşı yoğunluğunun yanı sıra pasta siparişlerinin de yoğun geçtiğini belirtti. Sabahın erken saatlerinden itibaren siparişlere yetişmek için çalıştıklarını ifade eden Gündal, "Özel siparişlerle ilgilenen usta arkadaşlarımız var. Saat 17.00'ye kadar sipariş alabiliyoruz. Yılbaşı yoğunluğu nedeniyle dışarıdan takviye usta da alabiliyoruz. Bu sayı 10 ustaya kadar çıkabiliyor. İlginç bir detay ise, benim de doğum günüm 1 Ocak. Meslek açısından tesadüf mü bilmiyorum ama ben de 1 Ocak'ta doğdum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Emlak, Yerel, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da 1 Ocak Doğumlu Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:39:29. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 1 Ocak Doğumlu Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.