Van'da AB Destekleri Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Van'da AB Destekleri Paneli Düzenlendi

Van\'da AB Destekleri Paneli Düzenlendi

Van TSO ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, AB projeleri ve fırsatlarını anlattı.

29.04.2025 11:50
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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi; Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "Akademide Ufuk Avrupa: Bilim Araştırma ve İşbirliği Fırsatları" panellinde Avrupa Birliği desteklerini anlattı.

AB Türkiye Delegasyonu işbirliği ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Van AB Bilgi Merkezi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün destekleri ile düzenlenen programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Açılış programında konuşan Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, "Kurulduğumuz 1 Nisan 2005 tarihinden bu yana Van ve bölgesinde Avrupa Birliği faaliyetlerini yürüten Van Ticaret ve Sanayi Odası Van AB Bilgi Merkezi, toplumun tüm kesimlerine AB bilgisini ulaştırmakta, ayrıca paneller, forumlar, konferanslar, konserler, çalıştaylarla da farkındalık oluşturmaktadır. Bugün Yüzüncü Yıl Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinin çoğunlukta olduğu çok önemli bir konferans düzenliyoruz. Akademik çevrenin en çok ihtiyaç duyduğu AB projeleri ve fırsatları programımız umarım amacına uygun ve verimli geçecektir" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedef kitlesi her zaman öğrenciler, akademisyenler ve toplumun tüm kesimleri olan Van AB Bilgi Merkezi olarak etkin ve farkındalık oluşturan etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi kapsamında 18 AB Bilgi Merkezinden biri olan Van AB Bilgi Merkezi kurulduğu günden bugüne kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi başta olmak üzere çevre illerde bulunan üniversitelerden yüzlerce öğrenciyi AB programları ile tanıştırmış, onlara projeler konusunda rehberlik etmiştir."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ise üniversitenin yürüttüğü AB programları ve aldıkları destekle hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerde konuşmacı olan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver ve TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programları Uzmanı Doç. Dr. Selcan Türke ise Avrupa Birliğinin Desteklediği Projeler ve TÜBİTAK Yurt Dışı Eğitim Programları hakkında bilgilendirme sunumları yaptı.

Program; plaket takdimi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Eğitim, Yerel, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da AB Destekleri Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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