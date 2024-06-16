Van'da Camilerde Bayramlaşma

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Van'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar salavat eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okudu, dualar etti. Bayram namazı öncesi Edremit ilçesinde bulunan Hacı Ömer Şabaniye Merkez Camii'nde bayramların ve bayramlardaki akraba ziyaretlerinin önemi hakkında cemaate vaaz verildi. Cami imam hatibi ayrıca, kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımına ilişkin cemaate bilgi verdi.

Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı. - VAN