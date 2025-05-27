Van'da Dijital Gazetecilik Eğitimi - Son Dakika
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Van'da Dijital Gazetecilik Eğitimi

27.05.2025 14:42
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UKB, Van'da dijital gazetecilik eğitimi düzenleyerek gazetecilerin dijital becerilerini artırdı.

(VAN) - Ulusal Gazeteciler Konfederasyonu (UKB) tarafından Van'daki gazetecilere yönelik "Dijital Gazetecilik Eğitimci Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitimcilerden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Kayıhan, dijitalleşmenin gazetecilik üzerinde etkili olduğuna dikkat çekerek, "Yapay zekaya dayalı gazetecilik, mobil gazetecilik gibi alanlar aktif biçimde kullanılıyor. Artık kodlama becerisine sahip gazeteciler de karşımıza çıkıyor" dedi.

Van'da UKB tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Dijital Gazetecilik Eğitimci Eğitimi" programı üç gün sürdü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Kayıhan, eğitimde Türkiye'deki gazetecilik pratiklerine dair değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'de gazeteciliğin aslında çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Geleneksel gazetecilik hala etkili ancak dünya trendlerinin de takip edildiğini görüyoruz. Dijitalleşme büyük oranda etkili; yapay zekaya dayalı gazetecilik, mobil gazetecilik gibi alanlar aktif biçimde kullanılıyor. Dolayısıyla dijital araçlar Türkiye'de gazeteciliğe entegre edilmeye başlandı. Artık kodlama becerisine sahip gazeteciler de karşımıza çıkıyor" dedi.

"Haber takibi azalsa da televizyona güven hala yüksek"

Mobil cihazlar üzerinden haber takibinin arttığını vurgulayan Kayıhan, "Araştırmalar, insanların haberleri daha çok mobil araçlarla takip ettiğini gösteriyor. Türkiye'de ilginç bir şekilde televizyonla haber takibi azalsa da televizyona güven hala yüksek. Onu haber siteleri takip ediyor. Sosyal medya ise daha az güvenilir olarak görülüyor" diye konuştu.

Podcast gazeteciliğine de dikkat çeken Kayıhan, "ABD'de çok yaygın olan podcast gazeteciliği, Türkiye'de henüz yaygın değil. Oysa insanlar spor yaparken, araç kullanırken haber dinlemek istiyor. Podcast gazeteciliği ve dijital becerilerin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Kod yazma ve dijital hikaye üretme becerisine sahip gazetecilerin sayısının artması şart" ifadelerini kullandı.

Gazetecilik mesleği için yasal zemin vurgusu

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Genel Başkanı Şakir Gürel ise dijital gazetecilikte etik eğitimlerin önemine değindi. Gürel, gazetecilikte yaşanan dijital dönüşüme dikkat çekerek, "Eskiden sadece basılı gazeteler vardı, sonra internet gazeteleri çıktı. Şimdi her şey sosyal medyaya dönmüş durumda. En hızlı şekilde bilgiye sosyal medya üzerinden ulaşıyoruz. Gazetecilik sosyal medya gazeteciliğine mi dönüyor, bu tartışılır. Ancak bizim esas üzerinde durduğumuz konu, gazeteciliğin tanımı ve gazeteci kimliğinin belirlenmesi gerekliliğidir" şeklinde konuştu.

"Gazetelerin de bir odası olmalı"

Gazetecilerin mesleki statü sorunlarına değinen Gürel, birçok gazetecinin odası olmadığı için farklı esnaf odalarına kayıt olmak zorunda kaldığını belirtti ve şunları söyledi:

" Ordu'da Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası, Bursa'da Elektronikçiler Odası, Şanlıurfa'da Aktarlar Odası, Samsun'da Emlakçılar Odası'na kayıt olunuyor. Bu, mesleğin itibarını zedeliyor. Gazetecilik bir meslekse, terzilerin odası varsa gazetecilerin de olmalı. Bu mesleği kim, nerede, nasıl öğrendi; belgesi, sertifikası var mı sorulmalı. Gazetecilerin kendi meslektaşlarını denetleyebilecekleri bir sistem kurmalıyız. Bunun öncesinde de bir medya meslek yasası çıkarılmalı. Aksi takdirde gazetecilik mesleği her geçen gün daha fazla itibar kaybediyor."

Kaynak: ANKA

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