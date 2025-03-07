Van'da Ekonomik Kriz: Geçim Mücadelesi - Son Dakika
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Van'da Ekonomik Kriz: Geçim Mücadelesi

Van'da esnaf ve vatandaşlar, geçinemediklerini ve hayat şartlarının zorlaştığını ifade etti.

07.03.2025 12:37
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Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da vatandaşın da esnafın da ortak sorunu: Geçinememek... Esnaf Seracattin Macit, "Günde elli kişi bize gelip 'bir fitre parası verin' diyor. Biz tavuk kemikleri çıkarıyoruz. Bize gelip 'onu bana ver götüreyim akşam çocuklarıma çorba yapayım' diyor" ifadelerini kullandı. Halil İbrahim Macit ise, " Yedi kişi çalışıyoruz. Hepimiz kiraya çalışıyoruz. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çoluk çocuk evde hepsi aç. Biz Ramazan günü sabah saat 5'te kalkıyoruz, geliyoruz ki millete kölelik yapmak için" diye konuştu.

Van'da yaşayan vatandaş da esnaf da kiralarını dahi ödemekte zorlandıklarını ifade ettil. Esnaf Seracattin Macit, "Ekonomiyi görüyorsun. İnsanlar perişan. Biz burada lokantacıyız. Günde elli kişi bize gelip 'bir fitre parası verin' diyor.  İnsanlar geçinmeyi bırak kendilerinden geçmişler. Boşver ekonomiyi, Hiçbir şey alınıyor mu? Bir tane 150 gram tandır ekmeği olmuş 10 TL. Hayat çok zor, insanlara Allah yardım etsin. Bu Ramazan ayında hiç kimse sofrasına bir şey götüremiyor. Herkes dilenmeye başladı. Hangi Bakan sesimizi duyacak ki, inandıramazsın. Bizim durumumuz iyi ama fakirleri gör. Biz tavuk kemikleri çıkarıyoruz. Bize gelip 'onu bana ver götüreyim akşam çocuklarıma çorba yapayım' diyor" dedi.

Zahir Yacan isimli vatandaş ise "geçinebiliyor musunuz' sorusuna,  "Vallahi bunu saraya sormak lazım. Herkesin hali vakti yerinde, 400-450 hizmetçiyle eğer buyur güçleri yetiyorsa buyursunlar pazara bir çıksınlar. Varsa vicdan, ahlak buyursunlar gelsinler" diye konuştu.

"Çocuklar aç, okula beslenme bile götüremiyor"

Esnaf Halil İbrahim Macit, "15 yıldır senedir esnaflık yapıyorum. Biz ailecek perişan olmuşuz. 7 kişi çalışıyoruz. Hepimiz kiraya çalışıyoruz. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çoluk çocuk evde hepsi aç. Biz Ramazan günü sabah saat 5'te kalkıyoruz, geliyoruz ki millete kölelik yapmak için. Başka da yapacak hiçbir şey yok. 5 çocuğum var 5'ini okula göndermek için hani insanlara kölelik yapıyoruz. Tüm insanlara da öğretmenlere de söyleyebilirsiniz. Çocuklar bir kere okula beslenme bile götüremiyorlar. Yani bu duruma bu hale gelmişiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece kira için çalışıyoruz"

Çiğköfteci İhsan Tosun ise şunları söyledi:

"Geçinemiyoruz esnaf zaten ölmüş. Esnafa daha yaşamak yok. Yani ben sabahtan akşama kadar gidip ayakkabı dahi boyasam bu işten daha karlıdır.  Sabahtan akşama kadar bunun başında bekliyorum. ya satar ya satmaz. Sadece kira için çalışıyoruz. Onu dahi çıkaramıyoruz. Esnaf olarak Türkiye'de esnaf ölmüş. Sabahtan akşama kadar ben bunların başında kira için bekliyorum. Ben sattığı bu çiğköfteden ekmek mi alayım, kira parası mı ödeyeyim, doğal gaz veya elektrik faturası mı vereyim? Normal bu şartlarda esnaf yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

Nurettin Artim isimli vatandaş, "Vallahi Allah yardım etsin. Ben düzeleceğini sanmıyorum nasıl düzelsin? Kiradayız, kiramızı ödeyemiyoruz. Çoluk çocuğumuza bakamıyoruz. Öğrencilerimizi okula gönderemiyoruz. İki maaş yükseltiyor, 10 katını bizden alıyor. Allah'tan reva mıdır bu" dedi.

"Bu sene hayvanları satacağız, hayvancılık da bitti"

Çiftçi Salih Canbaz ise, "Ekonomi iyi değil, böyle giderse krizdir. Milletin durumu kötüdür. Çiftçiyim benim durumum kötü, böyle giderse çiftçilik de biter. Bir ton arpanın fiyatı 12 bin TL olmuş, 12 bin TL kim verecek ki o hayvanı satsın. Bu sene hayvanları satacağız hayvancılık da bitti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3-sayfa, Ekonomi, Tarım, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Ekonomik Kriz: Geçim Mücadelesi - Son Dakika

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