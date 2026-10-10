Van'da Filistin'e destek için binlerce kişi yürüdü, Elbek Aksa Tufanı sürüyor dedi - Son Dakika
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Van'da Filistin'e destek için binlerce kişi yürüdü, Elbek Aksa Tufanı sürüyor dedi

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Van\'da Filistin\'e destek için binlerce kişi yürüdü, Elbek Aksa Tufanı sürüyor dedi
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Van Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde kentte toplanan binlerce kişi, Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Açıklamada Filistin halkına desteğin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi; Dr. Zahir Elbek, Aksa Tufanı Harekatı'nın 3 yıl önce başladığını ve hâlâ devam ettiğini söyledi.

Van'da binlerce vatandaşın katılımı ile Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Van Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi'ndeki Kent Parkı önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından yapılan açıklamalarda, bölgede yaşanan sürece ve saldırılara dikkat çekilerek, Filistin halkına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Zahir Elbek yaptığı konuşmada, "Tam da bugünlerde 3 yıl önce mücahitlerimiz Mescid-i Aksa'yı kurtarmak, ümmetimizi uyandırmak ve lanetullah Amerika'nın Orta Doğu'daki planlarını bozmak amacıyla Aksa Tufanı Harekatı'nı başlattılar. Evet, o gün 7 Ekim'de mücahitlerimiz Gazze'den Mescid-i Aksa'ya doğru yola çıktılar ve büyük bir mücadele verdiler. Yolları üzerindeki İsrail askerleriyle çatıştılar. Ancak o gün Mescid-i Aksa'ya ulaşamadılar. Mescid-i Aksa'ya varmak için önlerinde 35 kilometre kalmıştı. Ümmetimizden destek beklediler ancak bu destek gelmedi. Fakat sorun yok, sorun yok. Bu, aynı zamanda büyük bir müjdedir. Çünkü Mescid-i Aksa'ya yaklaştık. Bu çok önemli bir gelişmedir. Aksa Tufanı Harekatı 3 yıl önce başladı ancak hala bitmedi. O tufan hala devam ediyor, yoluna devam ediyor. Peki, bu tufan ne zaman biter, ne zaman durur? Sadece ve sadece Mescid-i Aksa özgür ve onurlu hale geldiğinde; biz Müslümanlar olarak Van'dan, Gazze'den ve dünyanın dört bir yanından gelerek özgür ve onurlu Mescid-i Aksa'da namaz kıldığımız zaman bu tufan ancak o zaman bitebilir, ancak o zaman durabilir" dedi.

Kaynak: İHA
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