Van'da hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Van'da hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara dualarla uğurlandı

23.06.2022 09:59
Van'da hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler, pandemi sonrası hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını dualarla uğurladı.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler, pandemi sonrası hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını dualarla uğurladı.

Korona virüs (Covid-19) pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra hacı adayları gözyaşları arasında yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Van'daki ilk hac kafilesi yola çıktı. Pandemi dolayısıyla 2 yıl aradan sonra Van Ferit Melen Havalimanı'da Van İl Müftülüğü tarafından hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı. Van Valisi Dr. Ozan Balcı beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve il protokolü, ilimizden hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını uğurlamak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geldi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından tek tek hacı adayları ile tokalaşan Vali Dr. Balcı, ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayır dualarını eksik etmemelerini istedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Balcı, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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