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Van'da 'Kadının Gücü Van'ın Gücü' projesi kapsamında söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Van'da 'Kadının Gücü Van'ın Gücü' projesi kapsamında söyleşi düzenlendi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü' projesi kapsamında yazar Canten Kaya, 'Çocuk Duyduğunu Değil Gördüğünü Yapar' konulu söyleşi düzenledi. Proje kapsamında 12 bin kadına ulaşıldığı belirtildi.

Van\'da \'Kadının Gücü Van\'ın Gücü\' projesi kapsamında söyleşi düzenlendi
16.01.2024 - 17:18,
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Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü" projesi kapsamında yazar Canten Kaya, 'Çocuk Duyduğunu Değil Gördüğünü Yapar' konulu söyleşi düzenledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ve 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturacak olan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü' isimli proje kapsamında İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya kadınlar için söyleşi programı gerçekleştirdi.

Uygulama Otelinde düzenlenen söyleşide yazar Canten Kaya, katılımcılara çocuk yetiştirmede ailenin rolü, mahremiyet bilincinin aşılanması, bu noktada annelere düşen görevler, evlilikte mutluluğun sırları ve iletişimde doğru sözlerin önemini anlattı.

Yapılan söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterirken, programın sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek tarafından katılımlarından dolayı Yazar Canten Kaya'ya plaket takdim etti. Kadının Gücü Van'ın Gücü projesi kapsamında bir buçuk ayda 12 bin kadına ulaştıklarını da belirten Biçek, hedeflerinin Van'daki tüm kadınlara ulaşmak olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Vali Ozan Balcı'ya teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA
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