Van'da kar yağışı nedeniyle bin 18 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van'da kar yağışı nedeniyle bin 18 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

VAN Van'da sabahın erken saatlerinde aralıksız yağan yoğun kar yağışından dolayı bin 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 142, Çaldıran'da 99, Çatak'ta 115, Edremit'te 4, Erciş'te 135, Gevaş'ta 49, Gürpınar 161, İpekyolu'nda 41, Muradiye 56, Özalp'te 40, Saray'da 20 ve Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam bin 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uçuşlar iptal

Kar yağışının etkili olduğu kentte uçak seferleri de olumsuz etkilerken; İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'ya planlanan uçuşların çoğu iptal edilirken, bir kısmı ise rötar yaptı.

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, " Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların sabah ilk saatlerde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ile Van'ın kuzeyi, akşam saatlerinden itibaren ise Van ile Hakkari çevrelerinde yağışların etkisini yitireceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle Bitlis ve Muş çevrelerinde kuzeyli ve batılı, Van ve Hakkari çevrelerinde öğle saatlerine kadar güneyli ve doğulu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları; Hakkari'de eksi 3, Van'da eksi 4, Muş'ta eksi 5 ve Bitlis'te eksi 6 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan, kar yağışının bölgenin ekin ve mahsulleri için bereketli olduğunu belirten vatandaşlar ise olumsuz olayların yaşanmaması için daha fazla dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.