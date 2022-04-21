Van'da Kur'an ziyafeti ve kaside programı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve kaside programı düzenledi.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı birbirinden güzel programlarla ihya eden Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara Kur'an ziyafeti sundu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği program, Edremit Ulu Cami İmamı Hafız Abdurrahman Türün'ün Kur'an tilaveti ile başladı. Müftülük bünyesindeki imam hatiplerin Kur'an ziyafeti ve okunan kasidelerle devam eden program, katılımcılara güzel bir Ramazan gecesi yaşattı.

Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında gerçekleştirilen program, okunan kaside ve şiirlerle son buldu.

Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Ramazan ayına özel hazırlanan programların Kadir Gecesi'ne kadar süreceği belirtildi. - VAN