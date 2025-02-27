Van'da LED Ekran Kuruldu

Yerel

Trump komşu ülkeyi eyalet yapmakta kararlı: Ben ona vali diyorum

Ünlü manken üçüncü kez anne oldu! Doğum öyküsünü böyle paylaştı

Rus heyetine büyük şok! Delegeler salonu bir anda terk etti

Kar bu kez ölüm getirdi

Bir anda patladı! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

(VAN) - DEM Parti Van İl Başkanlığı, İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul'da düzenleyecekleri basın toplantısının takip edilebilmesi için Van Kent Meydanı'na LED ekran kurdu.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol'un da yer aldığı heyetin, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bugün yapacağı görüşme sonrasında saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapması bekleniyor.