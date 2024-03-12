Van\'da Ramazan ayında camilerde mukabele geleneği devam ediyor

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Van'daki camilerde Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor.

İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Van'da bu yıl yoğun katılımla gerçekleşiyor. Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan'ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatipleri ile hafızların tilaveti, caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

"Asırlardır geleneksel olarak devam ediyor"

İHA muhabirine konuşan imam hatip M. Emin Akan, bu yıl saldırı altındaki Gazze'den dolayı buruk bir Ramazan ayı geçireceklerini belirtti. Sağlık sıhhat içinde Recep ve Şaban aylarını bitirerek Ramazan'a kavuştuklarını ifade eden Akan, "Ramazan gecelerini teravihle, gündüzleri ise oruçla, Kur'an-ı Kerim ve zikirle geçiyor. Öğle ve ikindi namazlarını müteakip mukabele yapıyoruz. Mukabele geleneği, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ilk günden itibaren Hazreti Cebrail ile Hazreti Peygamberimizin ayetleri birbirlerine karşılıklı olarak okumalarından geliyor. O günden bu güne geleneksel olarak devam etmektedir. Bazı camilerimizde sabah ve yatsı namazları sonrası ama bizim camimizde öğle ve ikinci namazları sonrası devam etmektedir" dedi.

"Camide çocuk yoksa huzur da yoktur"

Gençlerin camilere gelerek mukabelelere katılmasını ve Kur'an-ı Kerimi anlamalarını öneren Akan, "Gençlerin ayrıca teravih namazlarına gelmelerini tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan çocuklarımızı camiye götürelim. Biz camide çocuk yoksa huzur da yoktur. Yaşlı olan cemaatimize de camiye gelen çocuk yaramazlık dahi yaparsa onlara kızmayalım. O bilinçle büyümesinler camileri ve teravihleri sevsinler" diye konuştu. - VAN