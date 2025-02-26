Van'da Sağlıklı Kilo Kaybı Destekleniyor - Son Dakika
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Van'da Sağlıklı Kilo Kaybı Destekleniyor

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Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezleri, diyetisyenlerle sağlıklı kilo kaybına destek sunuyor.

26.02.2025 17:25
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Van'da uzman diyetisyenlerin rehberliğinde sağlıklı kilo kaybı

VAN - Van'da Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvuran birçok kişi, uzman diyetisyenlerin rehberliğinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak ideal kilolarına ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Merkezlerde görev yapan diyetisyenler, kilo vermek isteyen bireylere beslenme danışmanlığı yaparak sağlıklı kilo kaybını destekliyor. Son olarak İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezine başvuranlar, uzman diyetisyenlerin rehberliğinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak ideal kilolarına ulaştı.

Öte yandan, kentte yaklaşık 6 yıldır hizmet veren merkezlerde; kanser taramaları başta olmak üzere beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi farklı birçok alanda sağlık hizmet sunuluyor.

Konuya ilişkin konuşan Diyetisyen Ömer Tekin, merkeze başvuran danışanların öncelikle aile hekimliğine yönlendirilerek gerekli kan tahlillerini yaptırdığını belirtti. Tahlil sonuçlarıyla birlikte merkeze gelen hastaların büyük bir kısmı obezite problemi yaşayanlardan olduğunu ifade eden Tekin, "Bunun yanı sıra, sağlıklı bir yaşam sürmek ve doğru beslenme konusunda bilinçlenmek isteyen herkes merkezimize başvurabilmektedir. Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir ve düzenli olarak merkezimize gelen hastalarımızdan yüksek oranda verim alınmaktadır. Kişiye özel beslenme programları hazırlanarak hastalarımıza destek verilmektedir. Ayrıca, sağlıklı pişirme teknikleri, besinlerin saklama şartları ve dengeli beslenme konularında da eğitimler sunulmaktadır. Yalnızca bireysel danışmanlık hizmetiyle sınırlı kalmayarak, okullarda öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri de düzenleyerek bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız" dedi.

"Uzman diyetisyenlerimizin desteğiyle 24 kilo verdi"

Merkeze başvuran ve düzenli olarak programlarına katılan Medine Turcan isimli kadının bir yıl içerisinde 24 kilo verdiğini dile getiren Tekin, "Merkezimize başvuran ve düzenli olarak programımıza katılan birçok birey, fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşama adım atmaktadır. Bu başarılardan biri de Medine Turcan'a aittir. 34 yaşında olan Medine Turcan, fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamında birçok zorluk yaşamaktaydı. 95 kiloyken Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu ve uzman diyetisyenlerimizin desteğiyle 24 kilo vererek 71 kiloya ulaştı. Daha önce boyun fıtığı ve bel ağrıları nedeniyle ilaç kullanmak zorunda kalan Medine, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle bu sorunlarını da büyük ölçüde geride bıraktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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