Van'da Suçlarla Mücadele Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Van'da Suçlarla Mücadele Verileri Açıklandı

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Van Emniyet Müdürlüğü, 15 günde 333 suçlu yakaladı, 88 kişi tutuklandı ve uyuşturucu ele geçirildi.

31.03.2025 14:05
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(VAN)- Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçlularla mücadele kapsamında 15 günlük verileri açıkladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 333 şahıs yakalanmış, 195 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, 16-30 Mart tarihleri arasında il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 333 şahıs yakalanmış, 195 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88 şahıs tutuklanmıştır. 1 adet silah, 1 adet tüfek ve 4 adet fişek, 1 adet televizyon, 1 adet askı aparatı, 1 adet deri mont, 1 adet çanta ve 2 adet su tankı, ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 50 kilogram 789 gram metamfetamin, 1 kilo skunk ve 1 kilo kokain maddesi ele geçirilmiştir. 9 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 10 olay kapsamında 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 776 paket sigara,  635 litre akaryakıt,  466 adet ilaç (botoks), 185 adet cep telefonu, 164 adet puro, 86 adet elektronik sigara, 9 adet elektronik sigara likiti, 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet sim kart, 1 adet modem, 1 adet kulakiçi kulaklık, 1 adet mini kamera (kopya düzeneğine bağlı) ele geçirilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 14 organizatör şahsa adli işlem yapılmış, 6 organizatör şahıs tutuklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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