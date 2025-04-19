(VAN)- Van'ın Muradiye ilçesi Erciş kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Van istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan ikisinin durumunun hafif olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Van'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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