Van'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

(VAN)- Van'ın Muradiye ilçesi Erciş kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Van istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumunun hafif olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.