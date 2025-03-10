Van Havalimanı'nda Pist Çalışmaları - Son Dakika
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Van Havalimanı'nda Pist Çalışmaları

Van Ferit Melen Havalimanı'nda pist bakım çalışmaları nedeniyle kısmi ve tam kapanma olacak.

10.03.2025 15:40
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Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Ferit Melen Havalimanı'nda pist yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs ila 15 Ağustos tarihleri arasında pistte kısmi kapanma uygulanacak. Bu dönemde pist, 16: 00 ile 07: 00 saatleri arasında tüm uçuşlara kapalı olacak. Pist, 15 Ağustos ile 15 Kasım arasında ise tamamen kapanacak.

Van Ferit Melen Havalimanı'nın kapanacağına dair Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, havalimanı pistinin bakım ve onarım çalışmaları 2025 yılına yayılarak devam edecek. 1 Mayıs ila 15 Ağustos tarihleri arasında pistte kısmi kapanma uygulanacak. Bu dönemde pist, 16: 00 ile 07: 00 saatleri arasında tüm uçuşlara kapalı olacak.

Tam kapanma dönemi

15 Ağustos ile 15 Kasım tarihleri arasında ise pist tamamen kapanacak. Bu süreçte, pistin gövdesi, bağlantı yolları, elektrik altyapısı ve diğer şerit saha imalatları yapılacak.

Başlangıçta, pist çalışmalarının yaz aylarında yapılması planlanıyordu. Ancak Van'daki festival takvimi ve mevsim koşulları göz önünde bulundurularak kapanma tarihlerinde değişiklik yapıldı. Bu süreçte, yüklenici firma ile koordinasyon içinde çalışmalara hız verilecek.

Kaynak: ANKA

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