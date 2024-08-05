Van\'ın Erciş ilçesinde Memani ve Şemsiki aşiretleri barıştırıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde Memani ve Şemsiki aşiretine mensup aileler düzenlenen programla barıştırıldı.

Erciş'te 3 yıl önce bir kişinin öldüğü kan davası kanat önderlerinin ve aşiret liderlerinin girişimi ile son buldu. Özel bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde 2 aşiret üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra tokalaşıp barıştılar.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi, aşiret liderlerinin ve kanaat önderlerinin konuşmalarının ardından verilen yemekle son buldu. - VAN