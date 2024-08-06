Van'ın Gürpınar ilçesindeki başarılı vaiz Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran İlçe Müftüsü olarak atandı - Son Dakika
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Van'ın Gürpınar ilçesindeki başarılı vaiz Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran İlçe Müftüsü olarak atandı

Van\'ın Gürpınar ilçesindeki başarılı vaiz Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran İlçe Müftüsü olarak atandı

Mehmet Faruk Geylani, Gürpınar vaizi iken Çaldıran İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Geylani, dini hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

06.08.2024 18:42
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Van'ın Gürpınar ilçesinde başarılı bir vaizlik görevi yürüten Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran İlçe Müftüsü olarak atandı.

2016 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatip ve vaiz görevinde bulunan Mehmet Faruk Geylani, Gürpınar vaizi iken atandığı Çaldıran Müftülüğü görevine 2 Ağustos günü başladı. Açıklamalarda bulunan Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran ilçesinin geniş nüfus yapısı ve 100'den fazla camisiyle dini hizmetlerin önem taşıdığı bir bölge olduğuna dikkat çekerek, "Çaldıran, nüfus yoğunluğu fazla olan bir ilçe ve burada dini vecibelerin eksiksiz yerine getirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

Geylani, ilçedeki camilerde düzenli olarak dini hizmetlerin ve ibadetlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışacaklarını belirtti. İlçedeki cami sayısının fazlalığına işaret ederek, her caminin aktif ve düzenli bir şekilde ibadete uygun hale getirilmesinin önemine de değinen Geylani, bu amaçla din görevlileriyle işbirliği yaparak etkin ve verimli hizmet sunacaklarını kaydetti. Müftü Geylani, sadece dini hizmetlerle sınırlı kalmayıp toplumla bütünleşerek sosyal ve kültürel alanlarda da faaliyetlerde bulunacaklarını açıklayarak, "Halkımızla birlikte hareket ederek, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek etkinlikler düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Eğitim, dini bilgilerle zenginleştiğinde daha anlamlı hale gelir ve biz de bu anlamda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Görevine başlamasıyla birlikte Çaldıran halkına da seslenen Müftü Geylani, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Toplumumuzun her kesimiyle yakın ilişkiler kurarak, ihtiyaç duyulan her alanda destek olmaya gayret edeceğiz. Çaldıran'da dini ve ahlaki değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'ın Gürpınar ilçesindeki başarılı vaiz Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran İlçe Müftüsü olarak atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Gürpınar ilçesindeki başarılı vaiz Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran İlçe Müftüsü olarak atandı - Son Dakika
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