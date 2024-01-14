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Varto'da şehit askerler için dua edildi - Son Dakika
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Varto'da şehit askerler için dua edildi

Varto'da şehit askerler için dua edildi Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 9 askerimiz için Muş'un Varto ilçesinde sabah namazında dua edildi.

Varto\'da şehit askerler için dua edildi
14.01.2024 - 11:01,
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Varto'da şehit askerler için dua edildi

MUŞ - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 9 askerimiz için Muş'un Varto ilçesinde sabah namazında dua edildi.

Pençe-Kilit bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düşmüştü. Bunun üzerine Varto İlçe Müftülüğünce sabah namazında şehitler için dua edildi.

Hacı Kaya Özer Camii'nde sabah namazının ardında Müftü Vekili Tacettin Erciyes tarafından Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi.

Burada konuşan Müftü Vekili Erciyes, "Sabah namazında bütün şehitlerimiz ile Filistin'de şehit olanlar için Yasin-i Şerif okuduk. Onlara dualar ettik. Şehitlerimize Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Kaynak: İHA
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