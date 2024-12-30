Vatan şairi Mehmet Akif\'e vefa

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Yıldırım Belediyesi, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 88'inci sene-i devriyesinde gerçekleştirilen program ile yad etti.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Mehmet Akif'i Anlamak paneline Prof. Dr. Mustafa Kara, Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Dr. Mustafa Baki Efe konuşmacı olarak katıldı. Milli şairin farklı cepheleriyle değerlendirilip örnek hayatının dinleyicilere aktarıldığı program katılımcılardan tam not aldı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yılında rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Milli Mücadele döneminde Türk halkının hislerine tercüman olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bizlere İstiklal Marşı'nı armağan ederek önemli mesajlar vermiştir. Biz de üstadımızın bize bıraktığı milli ve manevi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve milli marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - BURSA