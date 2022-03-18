Vatandaşlara helva ikramı - Son Dakika
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Vatandaşlara helva ikramı

18.03.2022 12:19
Vatandaşlara helva ikramı

Bilecik Belediyesi şehitler anısına 2 ayrı yerde helva dağıttı.

Bilecik Belediyesi şehitler anısına 2 ayrı yerde helva dağıttı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yıldönümü münasebetiyle vatandaşlara helva ikram etti. Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihindeki yeri ve önemine değinen Tüfekçioğlu, Çanakkale zaferinin her açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, mesajında şunları söyledi.

"Türk Milleti yaşadığı tarih boyunca sayısız kahramanlıklar ortaya koyabilmiş bir millettir. Bir asır önce dünyanın işgalci güçlerine karşı ana vatanımızın geçilmez olduğunu döktükleri kanla ispatlayan kahraman ordumuz, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Bizler de bu mirası en iyi şekilde koruyacağımıza ve onu en iyi yerlere ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu cennet vatanı emanet bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale'de canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmet duygularıyla anıyorum. Bizlerden Bilecik Belediyesi olarak bugün 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107'inci yıldönümü münasebetiyle vatandaşlara helva ikram ettik. Allah kabul etsin, ruhları şad olsun." - BİLECİK

Vatandaşlara helva ikramı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

Çanakkale, Bilecik, 18 mart, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatandaşlara helva ikramı - Son Dakika


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