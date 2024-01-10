VEDAŞ, Gazeteciler Günü\'nde basın mensuplarıyla buluştu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Müdürü Bahadır Demir ile beraberindeki VEDAŞ personelleri, gazetecilerle yemekte bir araya geldi. Sohbet havasında geçen yemeğin ardından gazetecilere katılımlarından dolayı teşekkür eden İl Müdürü Demir, çalışmalarında gazetecilerin kendilerine büyük destek ve katkıları bulunduğunu söyledi. Bahadır Demir, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Aslında biz gazetecilerle bir güne özel değil, yılın her günü sahada birlikte çalışıyoruz. Biz de emekleriniz çok. Yaptığımız hizmetlerin duyurulması noktasında sizlere çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS