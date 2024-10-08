VEDAŞ, Van YYÜ Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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VEDAŞ, Van YYÜ Öğrencileriyle Buluştu

VEDAŞ, Van YYÜ Öğrencileriyle Buluştu

VEDAŞ, Van YYÜ Mühendislik Fakültesi'nde özel sektör beklentilerini öğrencilere aktardı.

08.10.2024 14:53
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van YYÜ Mühendislik Fakültesi akademik dönem açılışında üniversite öğrencileriyle buluştu.

Özel sektör üniversite işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında Van YYÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen VEDAŞ, elektriğin üretiminden dağıtımına kadarki süreçlerini, bu süreçlere entegre olan teknolojileri ve özel sektör beklentilerini mühendis adaylarına aktardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, "Yeni akademik dönemimizde öğrencilerimizin özel sektör pratiğini geliştirmeyi, bir nevi intörn mühendislik uygulamasına geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ilimizde farklı mühendislik dallarında en fazla istihdamı yapan kuruluş olan VEDAŞ'ı fakültemizde misafir ettik. Öğrencilerimizin işin mutfağından haberdar olması ve özel sektör dinamiklerini öğrenmeleri için faydalı olacağını düşündüğümüz etkinliğimize katılan VEDAŞ yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yaşamı kolaylaştıran tüm gelişmelerin ardında mühendis fikirlerin yattığını söyleyen Öğrencilere yaptığı sunumda özel sektörün beklentilerini ve şirket işleyişlerini paylaşarak şu ifadelerde bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, "Elektrik, inşaat, harita, bilgisayar gibi mühendisliğin farklı dallarından mezun olmuş yüz elliye yakın mühendis ekibimizle süreçlerimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz hizmetin ve geliştirdiğimiz teknolojilerin arkasında mühendislerimizin yoğun emeği bulunuyor. Bugün sizlerle bir araya gelerek hem çalışmalarımızı hem de sizlerden beklentilerimizi paylaşmak istedik. Yeni dönemde sizlerle daha çok bir araya gelerek işin mutfağından bilgileri paylaşacağız. Enerjimize enerji katan öğrencilerimizle buluşma imkanını bizlere sağladığı için fakültemize de ayrıca teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Van YYÜ Turan Haydaroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Raciye Meral ve Dr. Öğretim Üyesi Refik Burak Taymuş, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile VEDAŞ yöneticileri katılım sağladı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel VEDAŞ, Van YYÜ Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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