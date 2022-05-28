Vefat eden muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Vefat eden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

28.05.2022 18:18
Vefat eden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden Kapıcıbaşı Mahallesi Muhtarı Hikmet Mamur, son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden Kapıcıbaşı Mahallesi Muhtarı Hikmet Mamur, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden muhtarın cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra ilk önce görev yaptığı mahalle muhtarlığı önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Mahkeme Camii'ne getirilen Hikmet Mamur'un cenazesi, ikindi namazına müteakip Edremit Kabristanı'na defnedildi. 4. dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Mamur'un cenaze törenine, Kaymakam Ahmet Odabaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, eski belediye başkanları Yunus Bozbey, Kamil Saka, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ile aile yakınları katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vefat eden muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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