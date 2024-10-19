Veteriner Hekimden mezun olduğu köy okulunda örnek boya çalışması

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de Veteriner Hekim Mustafa Deniz, mezun olduğu Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulunun bordür, bank ve oyun çizgilerini kendi imkanlarıyla boyadı.

Dereköy'de oturan Veteriner Hekim Mustafa Deniz, mezun olduğu Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulunun yaklaşık 200 metre bordür, 8 bank, okul bahçesindeki oyun çizgilerini ve okul duvarını kendi elleriyle boyayıp örnek bir çalışma sergiledi.

36 yıldan beri Dereköy'de serbest Veteriner Hekim olarak çalıştığını söyleyen Mustafa Deniz, " 1974 yılında mezun olduğum o zamanki Dereköy İlkokuluna minnet borcumu ödemek için hafta sonları ve boş zamanlarımda okul bahçesindeki bordür taşlarını, oturma banklarını, oyun çizgilerini ve okul duvarını okul idaresinin de desteğiyle boyadım. Bu uğraş beni ziyadesiyle memnun etti. Mezun olduğum okuluma bir nebze olsun faydalı olabildiysem ne mutlu bana" dedi. - KÜTAHYA