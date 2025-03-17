Viranşehir\'de 2 Bin Kişilik İftar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin kişinin katıldığı bir iftar yemeği düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, iftar programıyla vatandaşları bir araya getirdi. İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İftar yemeği için 25 koyun kesilerek konuklara ikram edildi. Programda iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerinden ve vatandaşlara kadar geniş bir katılım oldu.

İftar programında konuşan Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, "Bugün burada hep birlikte iftar yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bereketini paylaşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına düzenlediğimiz bu iftar programına katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sofralar, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendiren en güzel buluşmalardan biridir" diye konuştu. - ŞANLIURFA