Volkswagen'ın Net Karı Yüzde 30 Düştü - Son Dakika
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Volkswagen'ın Net Karı Yüzde 30 Düştü

Volkswagen, 2024 mali yılı net karında %30,6 düşüş açıkladı; araç satışları ise %2,3 azaldı.

11.03.2025 18:44
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen (VW), 2024 mali yılı için net karında yüzde 30,6'lık bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Bilançosunu bugün açıklayan Volkswagen şirketi, 2024 yılında dünya genelinde 9 milyon araç sattığını duyurdu. Bunun, 2023'teki 9,2 milyon adetlik satışa göre, yüzde 2,3'lük bir düşüş anlamına geldiği kaydedildi. Şirket, Güney Amerika'daki büyümenin, Çin pazarındaki kayıpları dengeleyemediğini belirtti. Öte yandan, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki satışlar 2023 yılına kıyasla stabil kaldı.

"Zorlu rekabet ortamında iyi bir sonuç aldık"

Volkswagen Grubu'nun Finans Direktörü Arno Antlitz, "Zorlu rekabet ortamına rağmen, 2024 yılında genel olarak makul bir sonuç elde etmeyi başardık" dedi. Volkswagen yönetimi, daha önce duyurduğu sert tasarruf önlemleri, işten çıkarmalar ve fabrika kapanışları ile ilgili olarak yıl sonunda sendika (IG Metall) ve iş konseyiyle yeni bir toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma kapsamında, fabrika kapanışları olmadan ancak ciddi kesintilerle bir yol haritası belirlendi. İşçi temsilcileri, yönetim kurulunun ve hissedarların da tasarrufa katkıda bulunmasını talep etti.

VW yönetimi maaşlarından feragat etti

Volkswagen yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki yıllarda maaşlarının yüzde 11'inden feragat etmeyi kabul etti. Özellikle Volkswagen CEO'su Oliver Blume'un maaşında ciddi bir düşüş olacak. BILD'in haberine göre Blume, bu kararla yılda 1 milyon euro kaybedecek.

Kaynak: ANKA

Güney Amerika, Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Finans, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Volkswagen'ın Net Karı Yüzde 30 Düştü - Son Dakika

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