Yağmur, Araç Lastiklerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Yağmur, Araç Lastiklerini Tehdit Ediyor

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Osmaniye'de yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar, araçların lastiklerine zarar veriyor.

22.09.2024 16:33
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Yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların belası oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Osmaniye'de yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiklerini yaptırabilmek için lastik tamircilerinin yolunu tutuyor. Depremden sonraki dönemde her yağmur sonrası yoğun mesai harcadığını söyleyen 55 yaşındaki lastik tamircisi Veysel Tekeli, yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiğini tamir ettirmek için dükkana geliyor veya arıyorlar taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum dedi.

Enkazda bulunan ve toprağa karışan vida ve çivilerin yağmur sonrası ortaya çıktığını söyleyen Veysel Tekeli," Baba mesleği 40 yıldan beri lastik işi ile uğraşıyorum. Maalesef deprem yaşadık 6 Şubat o depremin yarattığı felaketten dolayı enkazda bulunan vidalar ve çiviler toprağa saçıldı. Toprağa saçtıktan sonra toprak sertleşiyor ama maalesef yağmur yağdıktan sonra bu vidalar ve çiviler toprak yumuşadığı için meydana çıkabiliyor. O yüzden yağmur sonrası işlerimiz daha çok artıyor. Millet diyor ki lastikçiler mi atıyor. Hayır efendim lastikçiler atmıyor. Yağmurdan dolayı toprak yumuşuyor, çamur olduğu için vida ve çiviler meydana çıkıyor. " diye konuştu.

Yağmur, Araç Lastiklerini Tehdit Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağmur, Araç Lastiklerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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